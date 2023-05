Amay: une opération de haut vol pour protéger les oiseaux des lignes haute tension (vidéo)

C’est depuis lundi dernier que, pour le compte d’Elia, gestionnaire du réseau haute tension en Belgique, la société Airtélis procède à ce travail qui, en une semaine, aura permis d’installer entre 3 et 4 kilomètres de ce balisage. Un dispositif qui permet de réduire les risques de collisions d’oiseaux avec les câbles (voir ci-dessous).

"Nous travaillons avec Natagora et Natuurpunt afin d’identifier les zones les plus à risque pour les oiseaux et c’est là que nous installons un tel balisage", indique Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia. Depuis 2011, 140 kilomètres de balisage ont déjà été installés sur les 200 kilomètres prévus pour 2030 au plus tard.

Pour périlleux que puisse paraître ce travail, c’est sans danger assure Christopher Djezza. "Sinon, on ne le ferait pas", rigolait le technicien d’Airtelis juste avant le décollage effectué aux abords du lac de la Gravière d’Amay. "En fait, tous les risques sont maîtrisés, dit le technicien." Grâce à des combinaisons conductrices (qui fonctionnent selon le principe de la cage de Faraday), les techniciens peuvent même travailler sur une ligne qui reste sous tension. "On le fait en France mais les procédures ne le permettent pas encore en Belgique, explique Bruno Baronian, responsable commercial Europe pour Airtélis. Mais nous allons faire prochainement des essais pour que ce soit possible aussi en Belgique."

Ce qui faciliterait ce type de travail, confirme Jean Fassiaux: "Car ici, nous avons dû couper l’alimentation de la ligne et trouver d’autres solutions d’approvisionnement en électricité."

Ce vendredi, les techniciens de haut vol ont achevé le balisage du dernier tronçon de ligne qui surplombe la Meuse en direction de Tihange. La semaine prochaine, ils poursuivront leur travail du côté d’Anvers où ils doivent cette fois installer du balisage aéronautique (de grosses boules qui permettent d’éviter les collisions avec avions et autres appareils) sur 30 kilomètres de ligne haute tension.