Une reconnaissance royale au château de Laeken pour le Marchinois Sébastien Pins : "Ma grand-mère royaliste aurait été fière"

Sébastien Pins, c’est 700 nominations en festivals et 180 prix. On ne présente plus le jeune prodige marchinois du court-métrage. Le réalisateur de 32 ans enchaîne les reconnaissances pour ses documentaires sur la scène internationale. Cette fois, c’est chez nous qu’il a (enfin) pu être mis en valeur. Un rendez-vous dans les jardins du château de Laeken, à l’occasion des 10 ans de règne du roi Philippe et de la reine Mathilde, qu’il ne pouvait manquer. Plutôt royal ça, non ? "C’était une première pour moi et c’était forcément impressionnant, confie-t-il. J’y ai été invité pour mon engagement culturel. Le Palais avait contacté les différents gouverneurs pour avoir une liste d’artistes à mettre en avant dans le cadre de cette Garden Party. La Commune de Marchin m’avait mis à l’honneur en 2022 comme mérite culturel et a décidé de proposer mon nom pour cette manifestation." Une rencontre avec les souverains qui n’aura pas manqué de marquer le Marchinois. "Je les ai rencontrés mais nous n’avons pas vraiment eu l’occasion de discuter ou de nous entretenir longuement. C’était un court instant assez fugace, lance-t-il en rigolant. Lorsque j’ai reçu l’invitation, j’ai directement pensé à ma grand-mère. Elle était très royaliste, elle connaissait les noms des rois et des reines par cœur. Elle aurait été très fière."