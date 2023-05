Près de 300 signatures contre le projet de 7 éoliennes à Geer

"Ce n’est clairement pas contre l’idée d’une éolienne et de l’énergie verte, souligne Jean-Sébastien Feron, de Ligney. Nous pensons simplement que dans ce cas précis, il n’y a aucun argument positif." Que du contraire: pour les signataires, le négatif l’emporte largement. "Quand je sors de chez moi, je peux apercevoir les éoliennes d’Avennes et parfois celles de Huy, surtout le soir, précise-t-il, lui qui habite au plus près des terrains envisagés. On est totalement encerclés."

Mais le visuel n’est pas la seule raison évoquée par le Geerois. "Évidemment, on a peur du bruit et des effets stroboscopiques, ajoute-t-il. Mais il y a également les problèmes d’inondation qui risqueraient de s’aggraver encore davantage." En effet, qui dit éolienne dit chemin bétonné et donc peu d’obstacles contre l’écoulement des eaux. "On a déjà assez de problèmes comme ça dans notre coin", estime Alain Bellis, un voisin qui avait d’ailleurs interpellé la Commune l’année dernière au sujet des inondations.

Une motion du collège

Il y a quelques années, le collège communal avait déjà été concerté au sujet d’un projet éolien sur son territoire. À l’époque, le bourgmestre Dombret avait signé une motion s’opposant à toute autre éventuelle demande, soulignant que la commune était déjà bien fournie en la matière. "Nous sommes tenus d’organiser les réunions d’information, explique-t-il. C’est une obligation, mais cela ne veut pas dire qu’on est pour, nous avons découvert tout en même temps que les citoyens", explique Dominique Servais, l’actuel mayeur. "La motion vaut toujours aujourd’hui, mais évidemment le cadre a changé". Elle restera toute fois d’actualité, à moins d’impositions de la Région par exemple.