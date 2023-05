Pony Country en fête à Fexhe-le-Haut-Clocher: 30 bougies pour le projet de Fabienne Decerf (photos)

Trente ans d’activité, c’est un anniversaire qu’on ne laisse pas passer. Pour l’occasion, tous les cavaliers du Pony Country de Fexhe-le-Haut-Clocher et leur famille se sont réunis le temps d’un moment festif et convivial. Ce sont non seulement les affiliés actuels que l’on retrouve gravitant au cœur des installations, mais aussi des anciens élèves d’une époque plus lointaine. "Beaucoup d’anciens cavaliers reviennent, ça me fait plaisir, se réjouit Fabienne Decerf, fondatrice du Pony Country. Je les ai mis à cheval enfant ! J’ai même trois générations, la grand-mère, la mère et la fille." Le Pony Country, c’est le bébé de Fabienne, son projet personnel qu’elle a fait grandir avec l’aide de son père à qui elle rend hommage. "Toutes les installations ont été faites par mon père, avec l’aide de bénévoles. Mon père m’a soutenue dans mon délire de me lancer comme indépendante alors qu’il n’est pas cavalier."