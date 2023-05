Le 4e bataillon de Génie d’Amay fête ses 110 ans (photos)

Donner envie aux jeunes

Depuis plusieurs années, les portes ouvertes n’avaient pas eu lieu. Ce jour est surtout l’occasion de présenter au grand public le bataillon et ses missions ainsi que de montrer aux jeunes à quoi ressemble le métier. "Cela fait quelques années qu’au niveau de la Défense, nous essayons de recruter un maximum de monde. Il nous a été demandé de remettre sur place des activités de type portes ouvertes, afin de pouvoir s’ouvrir au grand public. Cela faisait quatre ans que nous ne les avions plus organisées, surtout à cause du Covid, explique l’officier des Affaires publiques, le sergent Florent Erculisse. Ça permet de faire découvrir le bataillon et le recrutement également. C’est surtout une journée familiale, il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents." Des activités étaient proposées durant toute la journée, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Cinq compagnies forment le 4e bataillon de Génie. "La compagnie principale est celle de l’État-Major, tout ce qui concerne la sécurité, la logistique, les missions, etc. La compagnie CBRN (Chimique, Bactériologique, Radiologique et Nucléaire) se compose de personnes qui peuvent par exemple intervenir s’il y a un problème avec la centrale nucléaire. Deux compagnies de Combat existent, la 14 et la 67, spécialisée dans tout ce qui est déminage, chiens cynophiles, etc. Et enfin, nous avons la compagnie de Construction." Les portes ouvertes sont d’ailleurs bien tombées, pour les 110 ans du Bataillon. "À la base, les journées n’étaient pas organisées pour fêter les 110 ans, mais on s’est dit que c’était une bonne occasion d’axer cette édition là-dessus. C’est bien tombé", se réjouit Florent Erculisse.