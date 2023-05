Deuxième édition du Commune’s Trophy: amusement, sport et fair-play

L’événement devait se tenir pour la première fois en 2020 mais Covid faisant, celui-ci a été reporté plusieurs fois jusqu’en 2022, année de sa première édition. "Cet événement peut avoir lieu notamment grâce aux 1 400 sportifs locaux qui s’étaient réunis à une table d’échange destinée à faire part des besoins et des problématiques rencontrées par le secteur sportif de la région."

Le principe du projet, c’est qu’il est nomade. C’est-à-dire que d’une édition à l’autre, il change de commune. "C’est le centre sportif de la commune où se tient le Commune’s Trophy qui organise. Verlaine a été choisi pour la première édition car on avait une certaine expérience avec les Verlaine Sports Days, ajoute le Verlainois. Il a encore eu lieu à Verlaine cette année car il fallait permettre à l’événement de mûrir. Mais l’année prochaine, il se tiendra sur un autre territoire." Et plusieurs communes se sont déjà montrées intéressées, comme Waremme, Oreye…

Verlaine, Wanze et Oreye sur les marches du podium

Les sports pratiqués durant l’événement sont ceux que permettent les centres sportifs des communes organisatrices. À Verlaine, cette année, les quelque 120 participants ont pu prendre part à la pétanque, au street-basket, au quadriathlon (sprint sur 50 mètres, course de relais sur deux fois 100 mètres, lancer de poids et saut en longueur), au beach-volley, au biathlon d’été, "une course à pied avec quatre tirs couché et quatre tires debout à la carabine laser". Le sport interactif au moyen de la technologie Lü était aussi de la partie et a permis aux échevins de se mesurer.

Et les trois communes qui se sont retrouvées sur le podium ce samedi sont, dans l’ordre, Verlaine, Wanze et Oreye. "On est très fier d’être sur la troisième marche du podium car on a le label “Commune sportive” décerné par l’Adeps, sourit Jean-Marc Daerden, le bourgmestre d’Oreye. Cette petite victoire, on ne l’a pas volée."