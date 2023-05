Plongeon dans le Moyen Âge au château féodal de Moha lors de la Fête des fous (photos & vidéo)

Des marchés médiévaux, des démonstrations de savoir-faire ou des métiers d’autrefois, spectacles de rapaces ou de magiciens, tirs d’artillerie, combats de chevaliers, stand d’arc à flèches, sans oublier les ventes d’épées ou de masques de l’époque. Mais l’endroit qu’il ne fallait sans doute pas rater, c’est le campement médiéval de la compagnie “Les compagnons de l’épée soleil”, active depuis près de 20 ans et basée à Verlaine. Ce village reconstituait la vie active et commerciale des gens de l’époque allant du Xe au XVe siècle. "On fait de la reconstitution médiévale en essayant d’être au plus juste de la réalité. Ce que les gens voient devant eux aujourd’hui, la plupart des objets, des vêtements et autres, c’est ce qu’il y avait à l’époque. C’est un tableau vivant en quelque sorte, sourit Olivier Buvé, membre de la compagnie. On anime et on propose des démonstrations de certains corps de métier comme celui de forgeron, calligraphe, chirurgien barbier, batteur de monnaie et aussi animation didactique sur l’arbalèterie. On va également présenter un bastillon défensif de la moitié du XV siècle." L’objectif de la compagnie est ainsi de proposer des reconstitutions historiques au plus proche de la réalité du Moyen Âge. "On va d’ailleurs très souvent dans les écoles ou chez les particuliers pour des anniversaires par exemple. Ça fait toujours sensation d’avoir un campement comme celui-là dans son jardin avec des chevaliers, des troubadours et des cracheurs de feu."

Des costumes qui attirent

Mais évidemment ce qui attire le regard des visiteurs, ce sont les costumes, ceux de certains cosplayeur notamment. Caroline Reizer a l’habitude de poser pour les photos des curieux. "Je suis plutôt dans l’univers médiéval fantastique. Mon costume est un mix entre fée des bois et chamanes mais à chaque fois je change. Je les confectionne moi-même la plupart du temps. J’aime me costumer et je participe à de nombreuses fêtes médiévales. Je pense que je ne suis pas née à la bonne époque, rigole Draakiel (nom d’artiste). Je suis évidemment une fidèle à la Fête des fous car j’habite à Bas-Oha." Les plus jeunes se retournent aussi et surtout sur les chevaliers en armures. Avec 30 kg de maille de la tête aux pieds, il faut dire qu’ils ne passent pas inaperçus. Protégés par leur armure et leur casque, ils se sont battus à coups de hache, fauchon ou encore épée en acier double tranchant. Un véritable spectacle où presque tous les coups sont permis. "Lorsque j’avais 15 ans, j’ai vu des hommes se battre dans des espèces de boîtes de conserve, s’amuse un des participants. J’étais émerveillé. L’année suivante, c’était moi qui enfilais cette boîte de conserve." Il faut dire que ce genre d’événements a de quoi émerveiller, intriguer et faire émerger de nouveaux centres d’intérêts…