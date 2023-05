Marchin Entreprend cherche des madriers pour rénover le Pont de Vaux

Depuis septembre dernier, les entrepreneurs de Marchin aidé par l’ASBL Devenirs et quelques citoyens ont décidé de rénover le Pont de Vaux avec l’aide d’un subside de 5 000 € de la Fondation Roi Baudouin. Objectif ? Le reconstruire à l’identique. Car l’édifice est mal en point. Végétations intempestives autour, effritement et pierres enfouies sous plusieurs centimètres de terre, parapets en mauvais état et c’est désormais la voûte qui est en danger. La première phase de débroussaillage des abords est terminée, le collectif s’attarde désormais sur la rénovation du pont. "Nous sommes à la recherche de madriers. Il nous faut 13 mètres au total. Ce sont des poutres en bois qui nous permettront de réaliser le coffrage de la voûte, précise Quentin Libert, membre de Marchin Entreprend. L’objectif de cette phase est d’arriver à maintenir le pont afin qu’il ne tombe pas pendant la rénovation. La prochaine étape après ce coffrage sera donc de démonter et puis de remonter le pont à l’identique."