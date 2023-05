Les castors responsables des inondations qui ont touché la commune de Geer

C’est vers 19h30 que les pompiers ont été requis pour intervenir. Des moyens importants ont été déployés. "Service de voirie, service de secours, police ont sécurisé les lieux, j’étais moi-même présent sur place, raconte le bourgmestre. Nous avons essayé de gérer au mieux, mais tant que l’eau coulait des champs, on ne savait pas nettoyer la route, on a dû jouer à laisser passer les voitures, les arrêter, puis les laisser passer", précise encore Dominique Servais. Et c’est seulement vers minuit que la chaussée a pu être complètement nettoyée. La période de fraîche plantation des champs a entraîné ce phénomène d’érosion des terres et l’eau a ensuite tout emporté vers le Geer (géré par la Province), qui n’a apparemment pas été en mesure de jouer son rôle et d’absorber cette quantité de matière. "Il y a un manque de gestion au niveau du nettoyage du cours d’eau et puis nous sommes la cible du castor, espèce protégée, et de ses constructions en aval, qui créent des bouchons et bloquent l’évacuation des eaux", pointe encore le mayeur qui assure qu’il va interpeller les autorités provinciales à ce sujet dès la semaine prochaine.