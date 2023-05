Medi-Market à Ben-Ahin: Wanze dit "Non au GB de la pharmacie"

En effet, après le projet avorté de 2020, deux pharmaciennes hutoises viennent de lancer une pétition, contre le nouveau projet, car elles craignent la concurrence de Medi-Market.

Cette fois-ci, c’est au tour de la Commune de Wanze de prendre position. Et comme en 2020, c’est non. Et finalement, cette opposition à la nouvelle demande de permis est tout à fait logique. "Les deux projets sont quand même très similaires", commente Bernard Lhonnay, échevin de l’Urbanisme.

Tout comme les deux pharmaciennes hutoises, Wanze craint la concurrence de Medi-Market. "Les pharmacies ne sont déjà pas dans une situation facile, poursuit Bernard Lhonnay. Mais si un Medi-Market ouvre à Ben-Ahin, ça va encore être pire."

Et il n’est évidemment pas question de mettre encore un peu plus toutes ces pharmacies en difficulté. "Ce sont des commerces essentiels dans les villages, tout comme les boulangeries et les boucheries. Il est essentiel que les personnes âgées, notamment, puissent y avoir accès facilement." Et pour faire simple: "On ne veut pas de l’arrivée d’un GB de la pharmacie, qui va faire souffrir toutes les autres."

Des problèmes de mobilité en vue

Selon la Commune, l’ouverture d’une parapharmacie poserait aussi un problème de mobilité. Et pourtant, dans sa demande de permis, Medi-Market avance que l’accessibilité jusqu’à Ben-Ahin est aisée. Et ce, par tous les moyens de transport. "C’est faux. Il y a un gros problème de mobilité à cet endroit. Ce n’est pas un secret. L’arrivée d’un tel magasin aggraverait la situation", conclut Bernard Lhonnay.