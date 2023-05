Des routes inondées en Hesbaye mais peu de dégâts suite aux fortes pluies

De la pluie en continu toute la nuit et une bonne partie de la matinée… Ce mercredi, les caprices de la météo ont provoqué quelques embarras de circulation sur notre arrondissement. En Hesbaye, les pompiers de la zone de secours étaient à pied d’œuvre pour nettoyer plusieurs coulées de boues venues des champs. Ainsi sur la RN69 entre Geer et Braives, la route a été inondée à plusieurs endroits. La situation était particulièrement compliquée et même dangereuse pour un camion s’est en partie couché dans un champ.