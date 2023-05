Une timide Fête du vélo à Waremme

Le matin s’annonçait de plutôt bon augure. La randonnée Ludivine Henrion a remporté un certain succès, à l’instar des années précédentes. Mais, malheureusement, la météo a finalement eu raison du bon déroulé de la Fête du Vélo. "À 11 h, il y avait encore du monde, indique Jean-Luc Nobluez, président du Syndicat d’initiative. Mais à 11 h 15, ils étaient tous partis…" Le stand de sécurité routière, tenu par la zone de police de Hesbaye, qui d’habitude ne désemplit pas, n’a finalement pas attiré les foules. "On ne peut pas faire grand-chose avec la météo, regrette Jean-Luc. Et depuis le Covid, on remarque aussi un changement dans les habitudes des gens. Par exemple, la bourse est bien moins fournie qu’avant." De plus de 200 vélos, la bourse n’en présentait cette fois qu’une soixantaine. "Les attentes sont différentes, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas utile !"