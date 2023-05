Un circuit sur les traces des Chasseurs Ardennais au départ d’Antheit

Jean-Pierre Evers, passionné avant tout de l’histoire de la guerre 14-18, mais aussi de l’histoire contemporaine de sa région (Braives et maintenant Wanze), s’est forgé une réflexion sur le travail de mémoire.

Il a réalisé un parcours de mémoire intitulé "Le circuit des Chasseurs Ardennais" dans le village d’Antheit qui a été inauguré ce dimanche. "Il faut trouver de nouvelles manières de perpétuer les valeurs défendues par nos combattants et résistants, souligne-t-il. Ce sont des valeurs intemporelles et les défendre sont toujours d’actualité, avec la guerre en Ukraine et les autres où des minorités sont opprimées. Je pense aussi aux combats pour les droits des femmes…"

Un circuit permanent mémoriel

Son projet de circuit, dédié au 6e Régiment Chasseurs Ardennais caserné à Antheit, est né de plusieurs rencontres. "Tout d’abord avec les Hutois Jacky Plainevaux ancien Chasseur Ardennais et Philippe Draize. Jacky est le président du Comité de la section Huy du 6e Chasseurs Ardennais. Lui aussi a fait un constat. Si on veut poursuivre le souvenir des héros, nous devons regrouper les associations patriotiques. Il a ainsi créé le comité de coordination des associations patriotiques de Huy et sa région."

À Antheit de nombreuses rues sont attribuées à des Chasseurs Ardennais locaux dont beaucoup sont devenus résistants après la défaite de 1940. Jean-Pierre Evers a ainsi présenté ses recherches à Aurélie Ochelen, échevine de la citoyenneté. "Je me suis rendu compte qu’un circuit de promenade de 10 km existe dans le livre Wanze Buissonnière et que l’Espace Jean Bourgeois a déjà organisé une marche Adeps. Mon vœu est de faire une marche de mémoire pour ouvrir le parcours à un public plus large et avec la collaboration des élèves pour sensibiliser la jeune génération aux valeurs à défendre."