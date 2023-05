Qui dirigera les écoles de Ferrières ?

C’est début 2021 que Teresa Petito avait officiellement été désignée comme directrice de l’ensemble scolaire de Ferrières. Elle avait alors succédé à Rudy Leclère, parti à la pension. Auparavant institutrice maternelle de formation, elle effectuait des remplacements en tant que directrice depuis quatre ans dans la région liégeoise avant d’avoir été choisie pour occuper ce poste de directrice pendant la période Covid. "Elle a donné pleine satisfaction, mais elle arrivait très tôt le matin et repartait très tard du fait des trajets jusqu’à son domicile", explique l’échevine en charge de l’Enseignement Marianne Dupont.

Une procédure de sélection a été lancée, en interne et en externe, suite à l’approbation du point concernant le premier appel à candidatures au conseil communal de jeudi dernier. Les dossiers de candidature, comportant CV, lettre de motivation et portfolio, doivent être envoyés, au plus tard le 19 mai 2023, par recommandé, ou déposés contre accusé de réception, et/ou par envoi électronique avec accusé de réception à l’attention du Pouvoir organisateur de Ferrières, Place de Chablis 21, 4190 Ferrières, enseignement@ferrieres.be. Les épreuves de sélection auront ensuite lieu en juin, pour une admission en stage au pire début juillet.

L’enseignement communal ferrusien compte trois implantations fondamentales: Ferrières-centre, My et Xhoris.