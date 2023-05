Modave rend hommage à ses héros

Dans son discours, le bourgmestre Éric Thomas a insisté sur le fait que la paix et la liberté sont des valeurs fragiles. "La guerre entre la Russie et l’Ukraine nous rappelle que nous devons rester vigilants ", a-t-il commenté.

Et justement, pour préserver ces valeurs, il faut les transmettre aux plus jeunes. "Il est essentiel de leur rappeler que tout peut basculer du jour au lendemain."

Une fois discours du bourgmestre terminé, l’assemblée s’est recueillie en silence, avant d’écouter le Chant des partisans. La Brabançonne a finalement clôturé cette cérémonie qui nous rappelle ce que Fernand Delfosse, Joseph Gérard, Léon et Roger Jansemme et Omer Potty ont fait pour Modave, et aussi pour nous tous.