Atteint d’une pathologie rare au cœur, l’influenceur waremmien Simon Herck se confie: "Je n’ai pas envie de partir à 25 ans"

Les premières se sont déclenchées en août dernier après une séance de sport. "Je ne me sentais pas bien. J’ai cru que j’allais tomber là. La première crise a duré de 18h30 à 22h, j’avais des fourmis dans tout le corps. Le lendemain, je n’étais plus le même, dit-il. Mon cœur peut battre jusqu’à 200bpm au repos, comme si j’avais couru un marathon alors que je ne fais aucun effort. C’est vraiment déstabilisant à vivre."

Des crises, le Waremmien en a tous les jours. Qu’importe où il se trouve. "Je vis dans l’angoisse perpétuelle mais j’essaye de ne pas trop y penser. J’ai peur que mon cœur s’arrête net. Je n’ai pas envie de partir à 25 ans, j’aime trop la vie. Je ne m’interdis pas d’aller boire un verre en terrasse avec des amis, mais je fais attention. Mon cardiologue m’a dit de ne pas tenter le diable…"

Une opération qui s’est mal passée

Ce mercredi, Simon a dû être opéré pour la première fois de sa vie. "Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Le circuit électrique que j’ai en plus est juste à côté d’un circuit vital, près d’une artère. Du coup, c’est trop dangereux pour qu’on m’opère cette fois-ci car l’opération est réalisée avec des outils très précis, glisse l’intéressé qui garde le sourire. Dès que tout sera en ordre, je pourrai reprendre ma vie d’avant et dire au revoir à jamais à ce vieux loup qui me hante depuis de nombreux mois."

Henri PFR, Yann M’vila comme soutien

Simon Herck peut en tout cas compter sur un maximum de soutien. Il a reçu des messages de milliers de personnes dont ceux de l’artiste Henri PFR, de l’humoriste Jimmy Labeeu ou du footballeur professionnel Yann M’Vila. "Cela me touche énormément. Ça fait du bien et, pour tous ces gens, je suis obligé de ne rien lâcher. Je sais que je ne suis pas seul dans cette bataille et je ne peux pas me plaindre. D’autres personnes sont encore dans une situation pire que la mienne", explique Simon.

Le Waremmien se fera opérer une seconde fois, le 7 juin prochain. "Et je compte bien remporter mon combat par KO. Il ne faut jamais perdre espoir!"