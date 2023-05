Wanze: le Domaine Barriat présent depuis 20 ans à la foire des Bacchusards

La Foire aux vins des Bacchusards a fêté son 20e anniversaire. Et c’est la jeune génération qui a pris la relève de l’organisation. Autour de Morgane Dirick présidente, ses amis Jordan, Emmanuel, Coralie et Aurore ont assuré la continuité de l’événement et surtout son grand succès. Ils ont pu compter sur l’aide précieuse des membres fondateurs et de leurs épouses. "Pour ce 20e anniversaire, nous avons mis les petits plats dans les grands avec un repas spécial pour nos viticulteurs, confie Morgane Dirick. Nous avons aussi invité les autorités communales. C’est grâce à monsieur Bolly et monsieur Parmentier que nous avons intégré la salle Jacques Brel après deux éditions à Statte. Et la Commune nous bloque toujours le dernier week-end d’avril."

Depuis la première foire aux vins, le Domaine Paul-André et Anne-Marie Barriat de Eyrenville-Issigeac sont présents. Ils proposent des vins de Bergerac. "Nous proposons un vin blanc sec, un rosé et des vins rouges dont deux cuvées élevées en barriques de chêne neuves, précise Anne-Marie Barriat qui est d’origine liégeoise. Nous apprécions ce salon du vin. C’est une très belle organisation. Et nous sentons que la jeune génération des Bacchusards est également composée de connaisseurs. D’autre part, nous avons une clientèle fidèle et qui aime venir chercher nos cuvées habituelles d’année en année." D’autres viticulteurs sont aussi des fidèles depuis presque le début comme le domaine Bois Bories du Languedoc sud en Occitanie et les Beaujolais Gamaylinard.

Les bénéfices de la foire aux vins seront comme toujours reversés à des associations régionales qui œuvrent pour l’enfance. Et cette année pour les scouts de Wanze qui désirent améliorer leurs locaux. Mon papa Alain et ses amis, Jean-Marie, Marcel, Frédéric et Claude, fondateurs des Bacchusards se sont connus aux scouts", ajoute ainsi Morgane Dirick.