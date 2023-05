Villers-le-Bouillet: 151 nouveaux habitants accueillis en un an

Entre le mois d’avril 2022 et la mi-mars 2023, les familles qui ont choisi de venir vivre au sein de Villers-le-Bouillet et de ses villages sont au nombre de 151. Une trentaine de ces nouveaux ménages a été accueillie à l’administration communale dernièrement. Ensuite, ils ont été invités à monter à bord d’un car afin de faire le tour du territoire. À bord, Cédric Willems, le chargé de communication et relations publiques de la Commune, a montré les curiosités à découvrir. Ensuite, de retour à l’administration, parents et enfants se sont vus offrir un verre. Des ménages qui ont été invités à assister au concert donné par des musiciens de l’Académie Marcel Désiron.