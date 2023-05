Verlaine: des 3x20 à l’UCP et ENéO, depuis 50 ans

Les plus de 50 ans sont ainsi réunis dans "un mouvement social et d’éducation permanente" comme l’a rappelé la présidente, Paula Chasseur-Robert dans son allocution lors du banquet anniversaire. "Nous voulons être un mouvement ancré dans la société avec la volonté de créer et de développer le lien social indispensable à chacun d’entre nous. Mais aussi s’attaquer aux injustices et inégalités vécues au sein de la société." Les actions et activités des aînés de la commune et des communes environnantes s’étendent encore à travers le Conseil consultatif des Aînés. Sa création récente résulte de la rédaction d’un cahier de revendications, après différentes enquêtes du Fédéral pour la défense du droit des aînés. Une vingtaine de membres avait présenté ce cahier aux candidats aux élections communales.

Du goûter mensuel des "3x20" lors de la fondation en 1973, avec jeux de cartes, animations musicales ou théâtre et excursions, les activités se sont diversifiées. Pour devenir goûters, conférences, animations, quizz, bingo, découvertes des quartiers de l’entité et voyages culturels. Sans parler des ateliers d’art floral, le club de marche. Au-delà de ses propres animations réservées à ses membres, Enéo s’intègre aussi dans les organisations du Plan de cohésion sociale de la commune, du Repair Café au Bar à soupes. Acteurs d’hier peut-être, les aînés sont les vecteurs de la vie du village…