Procès Pharmaceutica: 29 fours à micro-ondes découverts dans les laboratoires de Modave et Ferrières

Dans les deux laboratoires situés à Ferrières et Modave, les enquêteurs avaient découvert la présence de 29 fours à micro-ondes. Ce matériel était utilisé dans le processus de fabrication des pains de cocaïne. La marchandise devait être séchée ou convertie par un processus de chauffe à l’aide de fours à micro-ondes. Ces fours à micro-ondes avaient l’avantage de sécher à cœur les pains de cocaïne.

Un four de cuisine "classique" avait aussi été découvert sur place. Il faisait partie d’un lot de trois fours "classiques" qui avaient été livrés à un des dirigeants présumés de l’organisation criminelle. C’est la raison pour laquelle le prévenu, fournisseur de ces fours, encourt une peine de 24 mois de prison.

Pour faire la distinction entre les fours à micro-ondes utilisés dans le processus de fabrication de la cocaïne et un four à chaleur "classique", l’avocat du prévenu s’est présenté à la barre muni d’un four à chaleur similaire. "Ceci n’est pas un four à micro-ondes", a-t-il indiqué sur une affichette apposée sur le four. L’encombrant objet a été déposé à la barre, sur la table réservée habituellement aux documents utilisés par les avocats.

Selon l’avocat, le four à chaleur "classique" d’une valeur de 99 € retrouvé sur place n’était pas destiné au trafic de stupéfiants mais aurait été employé dans la confection de plats de nourriture. En raison d’une absence de preuves, cet avocat a sollicité l’acquittement de son client.