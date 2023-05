La brocante de Crisnée attire 35 000 chineurs

On chine, on se balade simplement aussi

Organisée par l’école Saint-Dominique, la brocante accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, mais aussi et surtout des brocanteurs d’ici et d’ailleurs: Allemands, Français et Hollandais étaient effectivement sur place pour vendre des objets parmi lesquels des girafe géante, vieux livres, vêtements de seconde main… Tout y était pour satisfaire tout le monde. Et ils étaient près de 35 000 à êtres présents pour l’occasion. Beaucoup pour chiner, mais certains, également, pour se balader, manger le fameux pain saucisse traditionnel ou boire un verre en discutant avec ses proches. Autrement dit, ce n’est pas seulement un rendez-vous "bons plans", mais surtout une belle occasion pour se croiser et échanger. Bref, un moment de partage de grande ampleur que beaucoup attendent avec impatience chaque année.

35 000 personnes, c’est un chiffre qui s’approche d’un record, et qui laisse derrière lui les années difficiles dues au Covid. Une 33e édition très réussie donc, lorsque l’on sait que les premières années, ils n’étaient que 3 ou 4 à exposer dans la cour de l’école…