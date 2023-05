Huy: des oeuvres de Muriel Wagner au Rive Sushi

Un petit rafraîchissement

Le 14 mai prochain, ça fera 9 ans que Rive Sushi existe. C’était l’occasion pour les propriétaires de changer de décor. Et c’est dans le cadre de la rénovation du restaurant que Stéphanie Rollin en a profité pour contacter Muriel Wagner. "Avant, tout était en noir et blanc, on a tout repeint sur un week-end, puis Muriel est venue compléter le travail." Dans un coin du restaurant, un gigantesque cerisier en fleurs longe le mur, du sol au plafond. Il a fallu un jour et demi à l’artiste pour le réaliser. À celui-ci s’ajoute une peinture de trois geishas qui, entre ponçage, conception de croquis, peinture et ajout de détails, aura pris environ deux semaines à Muriel Wagner. "L’idée, c’est aussi de travailler avec des personnes dans notre localité, on essaye en tout cas d’y être plus sensibles dans notre vie de tous les jours, continue Stéphanie Rollin. Il y a de l’âme là-dedans, ça appartient à quelqu’un, puis c’est intéressant aussi parce que ça donne de la visibilité à l’artiste."

Bien connue dans le coin, Muriel Wagner n’en est pas à son premier projet "relooking". Elle a déjà collaboré avec plusieurs enseignes hutoises, et notamment avec le Cadre Culinaire, le Brunch O’Coffee et Un Autre Monde. Bercée dans l’art depuis sa plus tendre enfance, c’est une artiste pluridisciplinaire qui exerce en tant que peintre, maquilleuse, chanteuse, metteuse en scène… Mais aussi formatrice. "Je me vois difficilement vivre autrement. J’ai toujours besoin de changement et de partage aussi", déclare Muriel Wagner. Le Rive Sushi était une occasion à saisir.

Seulement trois œuvres de l’artiste seront exposées. La dernière n’a pas encore vu le jour. Patience.