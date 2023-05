Villers-le-Bouillet: Philippe Boxho en conférence jeudi

Fondée pour amener de la réflexion et des activités de détente rassembleuses à Villers-le-Bouillet, l’ASBL Horizons Villersois en sera à sa deuxième conférence gratuite, ce jeudi à 20h, dans la salle du conseil communal. Après avoir abordé le débat autour du glyphosate en compagnie du professeur Alfred Bernard en décembre 2022, c’est au tour du professeur Philippe Boxho d’éclairer l’assistance dans la foulée de son ouvrage intitulé "Les morts onr la parole". "On essaie d’avoir des intervenants un minimum connu et dans des thématiques qui puissent intéresser un maximum de personnes, confie Loris Jacob, vice-président de l’ASBL. Directeur de l’Institut de médecine légale de Liège, il nous expliquera comment il parvient à élucider les potentielles scènes de crime. Son métier le confronte souvent à des meurtres maquillés ou des suicides qui n’en sont pas."