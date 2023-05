Sur la Grand-Place à Huy, un 1er  mai en prélude à l’année électorale (photos)

Le dispositif est classique, mais les circonstances ne le sont pas. L’année prochaine sera effectivement extrêmement importante d’un point de vue politique. En effet, absolument toutes les élections auront lieu en 2024. L’année à venir sera autant plus importante "que les enjeux politiques actuels sont énormes, détaille Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy. Les pensions sont attaquées, tout comme les droits de travailleurs. Le droit de grève est également remis en cause".

Ça, c’est pour le niveau fédéral. Mais au niveau communal, les enjeux sont aussi de taille. "On doit continuer notre transition pour sortir du nucléaire, poursuit Éric Dosogne. On doit faire muter la ville d’un point de vue économique." Et tout ça passera notamment par les grands projets actuellement menés, comme le téléphérique, l’esplanade Batta, ou encore la piscine.

Christophe Collignon emmènera la liste

Même s’il est encore un peu tôt pour aborder la question, il y a déjà l’une ou l’autre certitude concernant la liste PS aux prochaines élections communales. "Christophe Collignon emmènera la liste. Une femme sera deuxième et je serai probablement troisième." Et le bourgmestre f.f. l’affirme: il est candidat pour occuper la fonction de bourgmestre si Christophe Collignon était à nouveau nommé ministre en 2024.

En parlant de Christophe Collignon, c’est lui qui a présidé la cérémonie de ce lundi après-midi, au cours de laquelle le président de la FGTB Thierry Bodson, le bourgmestre wanzois Christophe Lacroix, Frédéric Daerden et la vice-présidente du PS Duygu Celik sont intervenus, tout comme Chloé Happart, conseillère communale à Oreye.

Le tout sous la pluie et les applaudissements des militants massés sur la Grand-Place.

Ils n’ont évidemment pas tous tenu le même discours. Thierry Bodson s’est longuement exprimé sur la situation des travailleurs de Delhaize, Christophe Collignon, a notamment insisté sur le fait que, contrairement à d’autres, le PS monte dans les différents gouvernements pour améliorer la situation… mais tous ont insisté sur l’importance de garantir les droits des travailleurs, et aussi des autres.