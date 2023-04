Bas-Oha: une bâche géante et des dizaines de personnes pour dire à Maxime qu’on ne l’oublie pas

Ce rassemblement était empreint d’émotion mais aussi d’un certain positivisme, les participants étant contents d’être là pour témoigner de leur sympathie aux parents de Maxime. "Ce qu’il y avait d’admirable avec Maxime c’est que même au plus fort de la maladie, il continuait à positiver, à nous donner des leçons, affirme Luc Huberty, le président de Leg’s Go. Son passage sur terre nous a marqués. Encore maintenant, il continue à nous inspirer… On a fait refaire nos tenues de triathlon et sur elles il y a toujours le logo Iron Max"

Les parents de Maxime ont également dit quelques mots qui vont dans le même sens: "Tu étais pour tous exceptionnel, toi qui aimais tant la vie, mais malheureusement, avec cette crasse de maladie, celle-ci en a décidé autrement et pour nous, c’est tellement injuste… Tu avais peur d’être oublié. Ce n’est pas possible. Comme tu le vois, on est tous là pour toi…"

Sur une grande bâche à l’effigie de Maxime, les participants ont pu écrire un petit mot en souvenir de leur ami parti trop tôt. "La bâche a été remise aux parents, explique Luc Huberty. Le papa a déjà trouvé un grand mur où elle pourra être apposée." J-L.T.