Suppression des trains IC à Statte: "On va peut-être acheter une deuxième voiture"

Si la décision n’enchante pas Matteo, on ne peut pas non plus dire qu’elle le révolte. "J’habite à cinq minutes à pied de la gare de Statte et à 15 de celle de Huy, détaille-t-il. S’il faut que je marche pendant un quart d’heure pour prendre mon train, je le ferai."

Pour cette autre navetteuse, qui attend le même train, la suppression des trains IC à Statte va par contre être nettement plus problématique. "Je viens en voiture, explique-t-elle. Ce qui est bien, c’est qu’à Statte, le parking est gratuit. Mais quand les trains ne s’arrêteront plus ici, je serai obligée d’aller à Huy. Et là, l’abonnement pour le parking coûte 400 € par an. Et mon employeur ne le paiera pas."

Le parking, un problème crucial

Cette problématique du parking, de très nombreux navetteurs l’ont abordée. "Ici, le parking est plein tous les jours, et on veut obliger les gens aillent payer le parking à Huy, commente un navetteur qui attend le train de 6 h 43 vers Liège. Moi, en tout cas, je n’achèterai pas un abonnement pour le parking."

Reste alors l’autre solution: prendre un omnibus à Statte et monter dans l’IC à Huy ou à Flémalle. "Mais ça va faire beaucoup de chipotage. Si l’omnibus est en retard et qu’on rate la correspondance, on perd une heure. Une de mes collègues m’a d’ailleurs dit que si on supprime les IC à Statte, elle recommencera à prendre la voiture. Finalement, prendre ce genre de décision à une époque où on nous dit de privilégier les transports en commun, c’est complètement incohérent."

Pour Françoise Duchesne, qui va travailler à Bruxelles, ce changement va aussi poser pas mal de problèmes. "On a choisi d’acheter notre maison parce qu’elle était proche de la gare, ce qui me permet de venir à pied. Mais avec la suppression des IC, je vais devoir prendre un omnibus jusque Namur et jouer avec les correspondances, ce qui risque de poser des problèmes. Ou alors, on va peut-être acheter une deuxième voiture pour que j’aille directement prendre l’IC à Andenne."

On l’a compris, ce changement va largement impacter les navetteurs qui prennent les trains IC à Statte. Et ce vendredi, entre 6 et 9h du matin, on en a compté une bonne centaine. "Et encore, vous devriez venir le mardi ou le jeudi, nous explique une dame. Il y a beaucoup plus de monde."