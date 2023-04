L’immersion n’a plus la cote à l’école de Merdorp

"L’immersion a pu poser quelques difficultés chez les enfants, dont certains ont changé d’école, avance le bourgmestre, Manu Douette. C’est un beau projet que d’offrir un nouveau souffle à cette école et à ces élèves en difficulté."

L’opposition, qui a pu s’exprimer plus en détails lors de la commission, s’inquiète tout de même de suivi de ce projet d’envergure. "Il faudrait que l’on ait un retour des professeurs qui sont directement concernés, estime Pascale Desiront, du groupeH +. Cela reste fragile, il est difficile de dire si cela permettra de pérenniser l’école. Il faut qu’elle soit soutenue et suivie." Remarque que la majorité trouve tout à fait pertinente. "Il faut en effet un accompagnement de la part du PO, et c’est prévu", affirme le bourgmestre. La nouvelle filière démarrera dès la rentrée prochaine, en septembre et coexistera avec l’immersion en néerlandais.