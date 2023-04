Le chantier rue de l’Industrie retardé par les indisciplinés à Amay: on serre la vis

C’est l’agacement sur le chantier de rénovation de conduites de gaz, rue de la Céramique, rue de l’Industrie et place Gustave Rome à Amay. Il est même partagé par l’entreprise Aquaflux en charge des travaux, les autorités communales et la police. "Les travaux sont ralentis par le non-respect des mesures de circulation mises en place et pourtant fortement indiquées, a regretté Jean-Michel Javaux, ce jeudi, à l’entame du conseil communal avec les traditionnels arrêtés du bourgmestre. Du coup, les ouvriers doivent s’arrêter et bouger leurs engins à de nombreuses reprises sur la journée… Initialement, ces déviations étaient programmées du 13 mars au 31 mai. Mais avec les retards, on doit les prolonger et prendre des mesures encore plus fortes au niveau de la mobilité dans le quartier. Sinon, on est encore là l’année prochaine !"