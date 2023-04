Amay: la reprise au circuit des Mirlondaines passera par le kart électrique

"J’espère que la dynamique est relancée"

Invité par l’opposition PS à justifier cette volte-face, Didier Lacroix, échevin de l’Environnement, a évoqué une réunion entre les parties. Elle a été tenue, lundi, suite à un article de presse anticipant l’ordre du jour du conseil de ce jeudi et dans lequel le couple Danloy s’émouvait de la perspective d’être "éjecté" de la piste des Mirlondaines. Et ce au profit de la Régie amaytoise des sports qui en reprendrait alors la gestion, à lire l’échevin lassé de voir les choses "traîner" depuis 8 ans. "On s’est rencontré, et j’espère que la dynamique est relancée pour une belle continuité avec toujours du karting mais électrique uniquement, a expliqué Didier Lacroix. Il n’est plus question de retirer la concession au club pour autant qu’il obtienne le permis de classe 3 (NDLR: refusé dans un premier temps car il y avait volonté d’obtenir des dérogations pour accepter des karts thermiques) et règle l’aspect infrastructures (NDLR: en rangeant l’ambition d’un club-house avec appartement). On demande aussi de pouvoir donner accès au circuit pour d’autres activités car il y a de la demande (NDLR: brocante, voitures téléguidées, VTT, trottinettes)." Hier matin, le couple Danloy disait attendre une prochaine réunion "sans savoir ce que ça va donner. On espère toujours pouvoir accueillir des karts 4 temps thermiques dont les tests faits sur notre piste ont révélé qu’ils faisaient moins de bruit que les électriques ! Et pour l’infrastructure, on s’étonne que notre projet soit désormais jugé pharaonique".

Le dossier de la piste de karting amaytoise est peut-être en train de prendre un coup d’accélérateur. Mais, il y a visiblement encore des lignes de vue à rapprocher entre les parties. Et également des liens de confiance à resserrer après cet épisode qui a d’ailleurs poussé l’Amay Cobra Club à faire envoyer, par ses avocats, des courriers "dénonçant l’illégalité des procédures" auxquelles le collège a donc depuis renoncé.