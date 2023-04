Wanze: la Foire aux vins des Bacchusards fête ses 20 ans ce week-end

Vingt-deux viticulteurs

La Foire aux vins des Bacchusards a toujours voulu garder la même philosophie. Elle se veut conviviale et familiale. C’est pourquoi, elle accueille un nombre limité de viticulteurs afin que le visiteur puisse dialoguer avec chacun des exposants. Ils seront 22 cette année. Toutes les régions de France sont toujours bien représentées. Et cette année, il y aura de nouveaux Saint-Emilion, Jura, Côtes de Provence et Bourgogne. Parmi les autres pays, on retrouve le Portugal, la Grèce et la Roumanie. Alain Dirick est l’un des fondateurs des Bacchusards et viticulteur à Huy avec deux autres amis. "Pour la première fois nous, présenterons Les vins du Bois Marie Hautes Vignes durant le week-end", précise-t-il.

L’organisation de la foire aux vins a toujours été une affaire familiale avec l’aide des épouses et des enfants. Maintenant, certains prennent la relève. "Nous devenons les organisateurs et les plus anciens Bacchusards vont nous aider." précise Morgane Dirick, présidente et secrétaire et fille d’Alain. "Le trésorier reste Bruno Atout. Les nouveaux Bacchusards sont Jordan, mon frère, Emmanuel Benitez, Coralie Miessen et Aurore Delbovier. Ils ne sont pas professionnels, mais sont aussi des amateurs de vins confirmés."

Des surprises pour le 20è anniversaire ? "Nous organisons un repas spécial pour les viticulteurs le samedi. Et il y a une tombola spéciale. Les viticulteurs font un beau geste. Il y a deux séjours en gite en France à gagner et bien d’autres beaux lots", termine Morgane Dirick.

Foire aux vins les vendredi 28 avril de 18 à 22h, samedi 29 de 15 à 21h et dimanche 30 de 11 à 20h. Rens. 0499/36.43.88