Villers-le-Bouillet: les projets de la Commune passent de 2 à quasi 8 millions

1. Crèche communale

Parmi ces ajouts figure la construction d’une crèche communale de 21 places sur le site de l’actuelle maison de quartier (à raser). "Le budget global a été évalué à 1 608 000 € avec un subside de l’ONE à hauteur de 833 440 €, rapporte Marie Vandeuren. Les places doivent être ouvertes pour 2026."

2. UREBA

Un budget de 1 200 000 € sera nécessaire pour l’amélioration énergétique de l’école communale de Villers, avec un soutien régional de 734 000 €. "On a jusqu’à 2025 pour effectuer les travaux. Cela concerne l’isolation, les châssis, la ventilation et le chauffage de la partie ancienne de l’école. Avec des économies en perspective sur la facture d’énergie."

3. Écoparking

Faute d’autorisation, l’écoparking ne pourra finalement pas s’implanter au pied de l’éolienne à la sortie 6 de l’E42 comme initialement prévu. "On l’envisage à un endroit où des voitures se garent déjà à la sortie du rond-point Maxi Frites en prenant à gauche vers Aswebo, explique le bourgmestre, François Wautelet (Videm). Il est question de 50 places. On est sur domaine du SPW et cela coûtera peu à la Commune." Un budget de 608 130 € est prévu avec un subside de 558 130 €.

4. Cœur de village à Fize

Il s’agit de l’aménagement de la place de Fize pour un montant de 600 000 € avec un subside de 500 000 € dans le cadre de l’appel à projet Cœur de village. La Commune est tenue de lancer le marché pour fin juin.

5. Pôle jeunesse

Ce projet vise à rassembler en un seul lieu les scouts (actuellement à l’ancienne maison communale), le local jeunesse du service communal et les Restos villersois. Il est envisagé rue Mabiets sur un terrain appartenant à Meuse-Condroz-Logement qui le "cédera" via bail emphytéotique. "La mission d’étude préalable se termine en vue de désigner un auteur de projet", précise Jean-François Ravone (Écolo), échevin de l’Urbanisme. "Le projet est moins faramineux qu’initialement pensé, révèle Marie Vandeuren. On part désormais sur quelque chose de modulaire qu’on puisse agrandir si besoin." Il figurait déjà au budget extraordinaire initial de 2023, mais voit ici son montant revu à la hausse: 400 000 € "et sans perspective de subside à ce stade faute d’appel à projets dans lequel entrer".

6. Presbytère de Warnant

Ce dossier n’a pas non plus de promesse de subside à ce stade, la Commune ayant été recalée dans l’appel à projets Tiers lieux ruraux sur le volet horeca qu’elle souhaite développer au presbytère (avec du logement à l’étage). "Le dossier est relancé pour subside espéré via la CLDR (642 308 € sur un budget global de 975 782 €)." D’autres projets de moindre ampleur budgétaire complètent encore la nouvelle feuille de route du budget extraordinaire (rénovation de la toiture de la chapelle Saint-Jean, renforcement des baies vitrées à l’école de Vaux…).

"Attention à la trajectoire budgétaire"

Interloquée par l’étalage de ces ambitions nouvelles, l’opposition Ensemble se pose la question de ce qui sera réellement réalisé (Aline Devillers) et s’inquiète des répercussions sur une trajectoire budgétaire déjà préoccupante. À l’analyse faite par Xavier Thiry, "elle est en train de chuter et sera même négative dans les exercices prochains. Il y a des projets intéressants, mais faut-il autant investir ?" Mais de là à ce que ce catalogue d’intentions soit traduit sur le terrain… "Quand on a par exemple 90% de subsides assurés pour l’écoparking, il faut tout faire pour le réaliser", termine le mayeur.