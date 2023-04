Nandrin refuse de voter l’AG d’Enodia

Mardi soir, l’heure était aux chiffres au conseil communal de Nandrin où les élus devaient voter le compte communal 2022. Un compte en bonne santé qui affiche un résultat budgétaire à l’ordinaire de 768 000 € et à l’extraordinaire de 121 000 €. "La situation est saine, résume le mayeur, Michel Lemmens. Les chiffres sont rassurants. Les réserves sont stables. La dette communale reste maîtrisée, bien que deux nouveaux emprunts aient été contractés (NDLR: 800 000 € pour les deux chantiers scolaires, à Villers-le-Temple et Saint-Séverin). Dans les perspectives, on aura la chance de compter sur les rattrapages annoncés en 2023 pour les recettes IPP du fédéral. On va en effet recevoir 14 mois de recettes au lieu de 12, un ballon d’oxygène qui arrive au bon moment. Mais dans le même temps, il faudra faire face à une baisse des recettes du précompte immobilier." Le mayeur annonce aussi quelques nuages pour le prochain compte qui va devoir composer avec une inflation qui reste importante. "De multiples impacts prévus et imprévus de la guerre en Ukraine et de la crise économique sont aussi à envisager." L’analyse détaillée du compte a donné l’occasion au conseiller Marc Evard (Pour Nandrin) de "creuser" quelques points, notamment l’augmentation du poste énergie. La Commune de Nandrin est en effet passée de 160 000 € de dépenses énergétiques (chauffage-électricité-gaz) à 240 000 €, soit une augmentation de 50%. "Si la Commune n’avait pas consenti des travaux d’isolation et d’amélioration énergétiques sur ses bâtiments communaux, où en serions-nous ?", interroge le conseiller. Le bourgmestre l’a assuré sans détour: "Oui, sans ça, la facture serait passée à trois ou quatre fois plus encore. Et c’est encore une source de travail pour nous. Il y a encore moyen d’aller chercher 100 000 € d’économie sur ce volet énergie."