L’or au Rhéto Trophy pour une équipe du collège Sainte-Croix de Hannut

Cela fait des années que le collège Sainte-Croix et Notre-Dame aligne une équipe de 6e secondaire lors du Rhéto Trophy, une épreuve sportive où s’affrontent les élèves de terminale venus de toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce mercredi à Neufchâteau, pour la première fois, c’est l’école hannutoise qui a remporté la première place au raid d’orientation parmi les 120 écoles participantes. "Cela fait 30 ans que cette compétition existe et on n’en a pas manqué beaucoup, note Thierry Hamande, le professeur d’éducation physique qui, avec son collègue Xavier Vandoorne, a entraîné et coaché les élèves du collège. On a terminé une fois à la 4e place et plusieurs fois dans le top 10, mais on n’avait jamais remporté la première place."