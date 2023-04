La piscine de Ferrières est ouverte durant les vacances de printemps et le planning de l’été est déjà bouclé

Les responsables de l’intercommunale ont également déjà bouclé le programme d’été avec la décision d’ouvrir… sept jours sur sept ! "Les matinées seront consacrées à des stages et aux associations sur réservation, détaille Patrick Lecerf. Les après-midi seront ouvertes au public de 14h à 17 h. Le dimanche matin, la piscine ne sera accessible que le matin, pour le grand public." Et pour agrémenter le congé d’été, deux séances d’aquagym ont été organisées les mardis et jeudis à 13 h, tandis que les lundis, mercredis et vendredis, il est prévu une prolongation d’ouverture de 17h à 19 h, pour de la nage en couloir exclusivement. Un abonnement estival est également prévu. "Au final, c’est un programme complet et varié qu’on propose là", se réjouit le président. Sept semaines d’activité non-stop pendant l’été, ça nécessite cependant une sacrée organisation en termes de gestion de l’accueil et de la caisse. "Ce sont des bénévoles qui sont prévus. On va solliciter toutes les Communes partenaires pour que chacun apporte ses réserves humaines. On fonctionnera aussi avec des étudiants. Le modèle tourne et se met en place."

Quant à la reprise de la piscine scolaire en septembre, elle s’annonce déjà remaniée. "On a profité de l’expérience de ces six premiers mois pour améliorer plusieurs points." Ainsi, les déplacements et la gestion des cars scolaires ont été améliorés tout comme l’occupation des créneaux horaires, mieux agencés. "On a remis toutes les écoles autour de la table pour faire de nouveaux horaires optimisés qui permettent d’accueillir une nouvelle école, d’Esneux, et il reste un créneau s’il y a des demandes spécifiques." Les plages horaires du soir, gérées par des associations, vont également être doublées au vu de la demande. "Le créneau nage libre sera étendu sur deux heures. La liste d’attente est longue."

www.piscinedebernardfagne.be