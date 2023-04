Deux événements pour célébrer les 20 ans de Dora dorës (Huy)

Et 20 ans, ça se fête ! C’est pourquoi Dora dorës a prévu deux événements pour célébrer dignement cet anniversaire. "On commencera par une conférence sur l’immigration et le rôle de Dora dorës à Huy, commente Hamide Canolli. Elle aura lieu le 5 mai au centre culturel de Huy."

Le premier à intervenir sera Abdeslam Mabrouk, expert au Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations. "Il retracera l’histoire de la migration." On retrouvera ensuite le bourgmestre en titre, Christophe Collignon, "qui parlera de l’accueil des migrants à Huy", mais également Hamide Canolli elle-même et encore d’autres. "Et à la fin de la conférence, vers 17h, on organisera un verre de l’amitié et un apéro dînatoire."

Un village du monde

Après la conférence du 5 mai, on fera la fête le 20. "La journée commencera avec un atelier de cuisine albanaise. Il aura lieu dans les locaux de l’ASBL."

Ensuite, direction la place Verte. "On y organisera un village du monde. Il y aura des stands de nourriture, un stand de grimage, un château gonflable, et encore d’autres animations pour les enfants."

Le tout dans une ambiance musicale pour le moins variée. "Il y aura des concerts donnés par des groupes qui joueront de la musique albanaise, bolivienne ou encore syrienne", conclut Hamide Canolli.