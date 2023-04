Les artistes étaient à l’honneur ce week-end à Hamoir

Les ateliers du parcours d’artistes "Ha’rts" étaient ouverts durant tout le week-end. L’exposition collective "Ha’vant-goût", qui regroupait une œuvre de chacun des participants, s’est déroulée à la Maison du vieux fourneau.

Plus de participants

Cette année, beaucoup d’artistes ont répondu présent à l’événement, pour le plus grand plaisir de Colette Constant (porteuse du projet) et Amélie Sauvage (échevine de la Culture). "La bonne nouvelle, c’est que nous avons plus d’artistes que l’année passée ainsi que dix sites d’exposition. L’année passée, nous étions à 17, explique l’échevine. La première année, nous avons fait un appel à candidature. Grâce à ça, nous avons eu un fichier qui s’est constitué. Chaque habitant de la commune a le droit d’exposer chez lui, mais il peut inviter une personne extérieure. Cela permet d’amener un volume et ça nous permet de rayonner un peu plus loin et d’étoffer le parcours."

Outre les artistes qui ont exposé chez eux, des espaces ont également été mis à disposition. "L’année passée, certaines personnes avaient des difficultés à exposer chez elles car elles n’avaient pas assez de place. Nous avons proposé des sites qui sont sur la commune."

Les artistes qui se sont rendus cette année à l’exposition ne sont pas les mêmes que l’an dernier. "Certains se disent qu’ils feront un an sur deux par exemple. Nous avons donc des personnes différentes. Au début de l’année, on s’est un peu inquiété en se demandant si nous allions avoir un public, mais en réalité, oui, on l’a", conclut Colette Constant.