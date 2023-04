Budget participatif à Villers-le-Bouillet: voici les trois lauréats

1. Végétalisation des aires de jeux

L’ASBL Verso aura un soutien de 3 450 € pour ce faire. "On veut remettre la nature au centre du village en visant les aires de jeux, explique Eve Cerexhe. L’idée est de créer un bosquet nourricier en différentes strates où toutes les espèces peuvent s’entraider. Il y aura un arbre fruitier, des petits fruitiers, des arbustes mellifères, des vivaces mellifères si possible comestibles. Pour sensibiliser les jeunes, on pourrait développer un parrainage avec une classe ou les scouts. Il y aura aussi des panneaux explicatifs sur, par exemple, la façon de construire un hôtel à insectes. Ce sont des rêves, on verra…"

2. Aménagement d’un espace de rencontre

Véronique Bawin habite un logement public dans l’Espace Putzeys à Villers. Elle sera soutenue par une enveloppe de 6 000 € "pour amener un mieux vivre dans mon quartier. L’idée est de créer un espace de détente à côté des terrains de pétanque avec une pergola et des bancs et tables en dur dans un premier temps. On pourrait imaginer des animations comme des temps avec jeux de société. Cela permettra de créer du lien entre citoyens et d’amener un autre regard sur les logements publics".

3. Agrémentation de l’aire de jeux de Villers

Maman de 3 enfants, Gaëtane Berrewaerts aime les emmener dans des plaines de jeux. Elle obtient un soutien de 40 000 € pour ajouter des modules à celle qui fait face à l’administration. "Je me suis inspirée des aires de jeux de Faimes et Marneffe. Le but est de rendre celle de Villers plus attractive avec des jeux sur lesquels les enfants peuvent s’amuser de façon autonome pendant que les parents parlent entre eux." De l’avis général, les trois projets retenus sont complémentaires. "On a là trois beaux projets, se réjouit Christine Collignon, l’échevine des Travaux. Les porteurs vont maintenant se frotter au cahier des charges et voir que les choses ne se font pas d’un claquement de doigts."