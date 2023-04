Wanze: un hommage à Maxime Pierre un an après son décès, vendredi, à Bas-Oha

"Son souhait qu’on ne l’oublie pas"

C’est justement Luc Huberty, à la tête de cette ASBL, et son épouse Geneviève Foret qui invitent tout qui souhaite rendre hommage à Maxime à participer à un rassemblement. Rendez-vous ce vendredi à 18h, au terrain de football de Bas-Oha comme ils avaient été une centaine à lui en faire la surprise le 27 mai 2021. "Nous avons reçu Valérie et Alain, les parents de Maxime, ce week-end pour leur expliquer la démarche, évoque Geneviève qui a accompagné Maxime dans sa communication lorsqu’il souhaitait faire passer certains messages. Il émettait le désir qu’on ne l’oublie pas, et c’est ce qui avait motivé l’idée d’un premier rassemblement à l’époque. À chaque message, cette peur d’être oublié transparaissait, plus que la peur de mourir quand il s’est su condamné par une récidive incurable. D’où l’idée de réorganiser un rassemblement un an après son décès pour respecter son souhait et montrer à ses parents qu’il a laissé une trace indélébile sur cette Terre."

Une grande bâche à signer

L’hommage, en présence des parents de Maxime et de sa sœur Laurine, durera une bonne demi-heure. Les organisateurs ont fait faire une grande bâche à son effigie. "Nous inviterons tout le monde à venir la signer ou y laisser un message avant de la remettre à sa famille."