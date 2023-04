Waremme: la championne Flagothier pour soutenir la section judo de l'IPES

Nicole Flagothier, c’est une médaille d’argent aux championnats du monde de judo, ou encore 3 médailles de bronze aux championnats d’Europe. Un palmarès non négligeable pour cette ceinture 6e dan, aujourd’hui entraîneuse fédérale. C’est à ce titre qu’elle s’est rendue samedi à l’IPES de Hesbaye, qui ouvrait ses portes et présentait ses multiples options. Parmi elles, les différents sport-études, dont le judo fait partie. "On a ouvert la section il y a quelques années, rappelle Laurent Dendas , professeur . On est que deux écoles en Wallonie à proposer le judo."