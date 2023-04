Huy: la collégiale a résonné de l'hommage du Conservatoire à Camauër

Les enfants amorcent le set voulu intense et intime en même temps avec des extraits des "25 Chants d’école" accompagnés au piano et nourris de textes de Victor Hugo et Baudelaire. Ici, nous sommes dans la beauté pure du son. Les voix s’élèvent, enfantines, douces mais puissantes donnant à l’ensemble son relief et sa densité. C’est comme une toile sonore, colorée dont les enfants s’en font les ambassadeurs.

Voulue intime, à la manière d’une réunion de famille à hauteur de l’homme qu’était le Hutois, par ailleurs maître de chapelle à la collégiale Notre-Dame et Saint Domitien, la soirée se poursuit au piano avec un de ses descendants, Godefroid Camauër.

En ligne de force majeure de la soirée, cet hommage rendu par des jeunes enfants qui grandiront dans le souvenir de cet artiste également professeur de musique qui s’est attaché durant plus de 30 ans à former les jeunes au chant choral dans les différentes écoles de Huy.

Illustration sonore d’une époque "dite" romantique, la soirée se poursuit avec la part belle donnée aux œuvres de Camauër où s’intercalent encore ses contemporains.

Élèves et professeurs se mélangent, s’arrangent, se répondent pour donner ici le ton de la soirée voulue fraternelle et ancrée dans un présent renouvelé qui ouvre sur toutes les possibilités que peuvent offrir la musique et l’art en général. Car c’est aussi de cela qu’il était question durant la soirée C’est-à-dire, amener un brassage de disciplines (chant, musique, diction) et de talents, tous confondus pour donner à entendre et à savourer le merveilleux de cette époque durant laquelle a vécu Godefroid Camauër.