Héron: la deuxième antenne de la maison des jeunes dans ses nouveaux locaux

Entourés d’une équipe dynamique, ils ont assisté à l’inauguration des lieux, vendredi soir. On y a croisé le coordinateur Nicolas Deniau entouré des animateurs que sont Stéphane Denis, Amélia Bennardo, Mélodie Perseo, Corentin Ervier et Thomas Dardenne.

Aménagé par les jeunes

Avec les jeunes, ils sont heureux de leur nouveau lieu. "Notre ASBL fonctionne très bien, confie Thomas Dardenne. Nous comptons actuellement 117 membres dont 50 participent régulièrement à nos activités. Disposer de ces locaux a été une belle opportunité. Les jeunes ont tout aménagé durant le dernier congé de février ; ils ont eu carte blanche. Héron est une vaste commune. Il nous semblait important d’avoir une antenne de chaque côté de l’autoroute également pour une question de mobilité de nos membres."

Lors de l’inauguration, le public était accueilli dans la salle des fêtes avec des animations prévues comme un karaoké. À l’étage, les visiteurs ont découvert les trois locaux joliment aménagés. Le plus petit sert de bureau et de petite cuisine. La salle d’accueil spacieuse est le lieu de rencontre avec des jeux, une télévision et une table de ping-pong.

Un studio d’enregistrement très professionnel

Enfin, la plus surprenante reste la salle d’audiovisuel, véritable studio d’enregistrement avec sa cabine de son. Elle possède aussi une batterie électrique et est décorée de diverses guitares électriques dont une fabriquée par les membres lors d’un atelier lutherie. "Nous avons beaucoup de jeunes musiciens et certains enregistrent leurs compositions", précise Thomas Dardenne musicien et animateur de l’atelier guitare. Corentin Ervier possédant une formation en audiovisuel, il anime pour sa part l’atelier Ciné’art. "Nous travaillons le doublage, et les jeunes adorent cela. Ils ont aussi réalisé un petit journal télévisé. Nous pensons faire un court-métrage. Notre but est toujours de favoriser la créativité.".

Voilà de quoi ravir l’échevine Marie Marchal qui est aussi la présidente de l’ASBL Hecowala. "Notre maison des jeunes fonctionne très bien grâce à une équipe d’animateurs dynamiques qui ont chacun des spécificités et s’entendent très bien ce qui est important."