Braives: le nouveau monde d'Olivier dans ses peintures

Olivier Gaspard habite Ligney (Geer). Ingénieur civil en électromécanique et heureux père de famille, il a malheureusement été victime d’un accident de santé dans la force de l’âge entraînant une hémiparésie se traduisant par une aphasie. Entouré depuis 8 ans de l’amour de sa famille et d’une formidable équipe médicale, il s’est découvert il y a un an une nouvelle vocation au travers de la peinture. "Et sur un an, j’ai peint 80 toiles, explique-t-il. Petit déjà, j’aimais peindre sur des toiles et dessiner. Et ensuite, j’ai été attiré par des peintres abstraits comme Chagall, Dali et plus tard, Buffet, Miro, Mondrian et d’autres. Ils sont ma source d’inspiration."

Son handicap l’a obligé à exprimer son art différemment. "Je suis aidé par le logiciel appelé Procreate qui me permet de dessiner et peindre avec un stylet qui remplace le crayon ou le pinceau. Au début, il faut apprendre à maîtriser la précision du trait et la pression." Les toiles sont ensuite reproduites professionnellement sur papier. Pour Olivier, cette première exposition est un réel moment de bonheur. Il n’a reçu que des félicitations au vernissage. Sa maman Isabelle était aussi comblée. "Je pense que son nouveau projet de vie est dû à divers déclenchements et le suivi de l’équipe médicale dont sa neuromusicothérapeute, Nathalie Jamaer. On peut tout lire dans ses œuvres qu’il qualifie d’éclectique. Elles sont comme un langage universel."

Jusqu’au 15 mai à la Guinguette de la gare Tél 0492/17.11.09