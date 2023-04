Amay: le grand ramassage de déchets n'a pas été inutile

Parmi la quarantaine d’inscrits, on retrouvait plusieurs "nouveaux". "J’avais déjà participé à des ramassages de déchets quand j’étais plus jeune, à Braine-le-Comte, détaille Alexandre Reumont. Mais c’est la première fois que je le fais à Amay." Et au fait, pourquoi cette soudaine envie de prendre part à l’action ? "J’ai vu passer la pub et comme j’étais disponible ce matin, je me suis inscrit."

Pour Elisa Warnants, 15 ans, c’est aussi une grande première. "J’ai passé l’entretien d’embauche mercredi pour travailler pour Été Solidaire, détaille-t-elle. C’est là qu’on m’a proposé de participer au ramassage et j’ai accepté."

"Amay propre", ça fait des années que la Commune l’organise. "L’idée, c’est de rassembler les citoyens, détaille Didier Lacroix, échevin de l’Environnement. Les comités de quartier Rorive et Thier Philippart, le club de 4x4, les bénévoles du PCDN et les membres de la locale Écolo sont par exemple présents."

En effet, le but de la journée est aussi de passer un moment convivial. "Quand le ramassage des déchets est terminé, vers 12h-12h30, on revient au service environnement et on organise un petit barbecue."

Une journée productive

À la fin du ramassage, le bilan était "bon". "La journée a malheureusement été productive, commente Didier Lacroix. On a rempli plus de quatre camions-bennes." Si les participants ont ramassé pas mal de canettes, qui "restent le premier fléau", ils ont aussi mis la main sur quelques objets insolites. "On a récupéré des salons complets, des armoires, de l’électroménager et beaucoup de pneus", conclut Didier Lacroix.