Les Unes Fois d’un Soir, poétiques et engagées à Huy sous les capuches

En attendant, et malgré la pluie, place aux spectacles de cette édition 2023 et aux artistes qui battent le pavé de la cité, dans tous recoins, au détour d’une ruelle et dans ses quartiers. Ici, c’est la culture qui va vers la population, qui l’appelle et la retient. Et le public y répond. Chacun prend ses aises, sa place, assis par terre, sur des gradins éphémères, debout ou même couché pour applaudir ces enfants-là, ceux qui éclairent un instant l’envers du monde pour dire en langue étrangère, sa légèreté autant que sa profondeur.

La pluie n’a pas découragé

Ici, pas de règle prédéterminée – sinon celle qu’on s’autorise – ni de mode d’emploi. On va au gré de son envie d’un spectacle à l’autre pour applaudir ces poètes vagabonds et autres acrobates au plus nu de leur danse corporelle ou verbale. Les spectacles sont engagés, voulus à l’intersection de l’imaginaire et de la réalité pour faire rire, réfléchir, rêver ou amuser. Théâtre absurde, poétique, engagé, visuel ou sonore, acrobatique, itinérant ou fixe, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. C’est la célébration du rien qui forme un tout, un éloge du beau, du minuscule autant que du grandiose. Et il y a l’humain qui reste au centre de tout, là où on ne l’y attend pas, là où un questionnement surgit.

Le point de ralliement est la place Verte avec ses manèges faits main pour enfants où le mot rencontre prend tout son sens. On boit entre deux averses, on s’abrite en attendant la suite et le temps va, sans qu’on le sente filer. C’est un temps pour soi, avec les autres ceux que l’on rencontre, ceux que l’on applaudit. Et nous leur en sommes reconnaissants.

La pluie, en invitée annoncée bien que non désirée ne décourage pas. Les amateurs du théâtre vivant sont là à la braver, attendant le spectacle suivant, retardé, délocalisé et puis applaudi.

En ouverture de saison des festivals de rue, cette édition 2023 des "Unes Fois d’un Soir" aura laissé sa trace en ville en attendant celles de l’an prochain espérées sur deux jours plutôt qu’un.