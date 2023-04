Donceel: la Nuit Rouge a fait carton plein avec Daddy K

Retour à deux jours en 2024 ?

Toutes les générations ont sauté et dansé aux rythmes des basses. Le cercle des jeunes pense déjà l’édition de l’année prochaine. "Il faut juste que l’on voie où cela se ferait. Car ici, on manque d’espace et on aimerait aussi trouver un lieu plus isolé pour assurer la tranquillité du voisinage. On envisage également de prolonger l’événement sur deux jours. Avec Daddy K, nous voulions marquer le coup pour le retour de la Nuit Rouge. L’année prochaine, le défi sera de trouver une tête d’affiche qui amènera autant d’engouement."