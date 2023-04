Départ d’incendie à la prison de Marneffe durant la nuit

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers de la zone Hesbaye et de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à la suite d’un incendie qui s’est déclaré au sein du centre pénitentiaire école (CPE) de Marneffe. Il était 0h44 lorsque les hommes du feu ont été avertis de la découverte d’un dégagement de fumée et d’une odeur de brûlé qui émanaient d’une chaudière située dans une aile de la prison où se trouvent les ateliers. L’endroit n’était pas occupé par des détenus au moment des faits. Selon les secours, un agent aurait senti une odeur de brûlé et a averti des faits. Les pompiers de la zone Hesbaye sont partis avec une autopompe et un véhicule officier. Les pompiers de la zone Hemeco se sont rendus sur place avec une autopompe, une auto-échelle et une citerne.