Wanze: André Beaujean maniait les mots et les balles avec brio

Il atteint son rêve: enseigner l’éducation physique

Les mathématiques ne lui réussiront pas. Bon sang ne saurait mentir, l’École normale lui plaira davantage au côté d’un certain Jean Vallée, l’amuseur de classe qu’il prendra du plaisir à recroiser par après en allant l’écouter dans ses tours de chants. Voilà donc André instituteur comme son paternel. Tout d’abord à Longchamps et à Oleye notamment, avant de tomber sous le charme de Danielle à laquelle il jurera fidélité en 1969. "Il l’a rencontrée au détour des cours de diction et de déclamation qu’il donnait au conservatoire de Huy, poursuit son fils. Parallèlement à ses études à l’École normale, il avait fait le conservatoire de Liège en art dramatique. Une fois marié et installé à Bas-Oha, il a commencé à enseigner à l’école d’Outre-Meuse à Huy où il allait réaliser son vieux rêve: celui de devenir professeur d’éducation physique au milieu des années 70 après avoir réussi le jury central." C’est qu’en plus de manier les mots avec brio, André Beaujean s’était depuis toujours montré à l’aise dans diverses disciplines sportives. Basketteur, il pointera ainsi sa grande taille sous les anneaux de plusieurs clubs jusqu’à ses 45 ans. De Waremme à Ampsin en passant par Huy et Wanze comme central avec les frères Gustin. Il avalera une trentaine de triathlons ; tapera la balle de tennis à Moha et Huy ; chaussera ses skis en tant que moniteur lors des voyages scolaires et ceux de l’ASBL "Yaga.T.ski" qu’il reprendra en 1994 au décès du fondateur. La montagne, il aimait aussi la gravir avec son ami Georges Lismonde, et ces deux dernières années encore, la contempler avec Clovis, le seul gamin des 5 petits-enfants que lui ont donnés son fils Olivier et sa fille Marjorie. "Il descendait aussi régulièrement à Narbonne où il parlait poésie et chansons avec ses amis autour d’un café." Son dernier coup de cœur musical sera pour Ben Mazué. Et sa dernière sortie théâtrale au centre culturel de Huy pour la pièce Edmond, cadeau de fin d’année d’une de ses petites-filles attentive au fait qu’il avait Cyrano de Bergerac pour fidèle livre de chevet.

Cinéaste amateur reconnu

André Beaujean appréciait aussi le cinéma et en faire à titre amateur au sein du Caméra club de Huy qu’il présidera durant une vingtaine d’années avec le bonheur de voir plusieurs de ses films primés dans des concours nationaux. Ce qui lui vaudra d’ailleurs d’avoir régulièrement une place au chaud dans les colonnes de notre journal. Comme lors de ces faits d’arme en tant que comédien au cœur des balades contées de Moha certaines éditions. Parfois aussi, il lui arrivait de faire "parler" sa plume dans notre courrier des lecteurs. C’est donc peu d’écrire qu’André Beaujean a eu une vie pleine et passionnante. Ses obsèques auront lieu mardi à 11h30 à l’église de Bas-Oha (paroisse où il fut fabricien actif et président) au terme de trois jours de visite au funérarium Dubois-Tanier (17h à 19h).