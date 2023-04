Trou dans la rue Neuve à Huy: les feux sont au vert

L’intercommunale Immobilière de Seraing prend la main

Deux décisions majeures ont été prises par la Régie foncière qui maîtrise complètement le foncier. D’une part, la validation du projet avec l’intercommunale Immobilière de Seraing (dans laquelle la Ville de Huy est partie prenante) dans l’optique de détruire les anciens Zeeman, Prémaman et Iguane et de rebâtir. Et d’autre part, la confirmation de la cession des droits sur les terrains à cette même intercommunale via une renonciation à l’acte d’accession.

La Région wallonne ayant validé le mode opératoire, les actes vont pouvoir être signés devant notaire le 24 mai. L’intercommunale Immobilière de Seraing prend donc la main et s’appuiera sur Ecetia pour boucler le dossier. "Elle est prête à lancer les marchés pour désigner un architecte et une entreprise qui se chargeront des travaux, se réjouit Éric Dosogne, le bourgmestre ff hutois par ailleurs vice-président de la Régie foncière hutoise. Le projet n’est pas défini mais le souhait est d’avoir du commerce au rez, surmonté par des logements dans des profils mixtes, et des parkings privatifs qui donneront à l’arrière sur la rue de la Couronne. Si les choses se passent bien, on pourrait espérer une entame des travaux début 2024."

Attirer une grande enseigne locomotive pour la rue Neuve

Le dossier sera débattu comme tout autre projet urbanistique au sein du collège et du conseil communal hutois. En ce qui concerne l’aspect commercial, le souhait déjà affiché est d’avoir une surface importante à même d’accueillir une grande enseigne locomotive pour la rue Neuve. "Mais si on n’arrive pas à attirer ce type de partenaire commercial, on pourra toujours diviser l’espace en plusieurs petites cellules." Pour renforcer le sentiment chez les Hutois que le dossier avance, le futur chantier va être habillé d’aménagements visuels dans les prochaines semaines au cœur d’une rive gauche visée par d’autres projets de revitalisation.