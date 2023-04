Harmony des Jardins, la fine fleur du coaching jardinage à Burdinne

Elle tond sa pelouse deux fois l’an

Son jardin en est l’exemple: oies, poules, potager et végétation environnante vivent en équilibre. C’est un espace véritablement vert qui ne trahit aucune violence. "Ce n’est pas parce que c’est vert que c’est naturel, c’est ce que j’entends par “jardinage au naturel”", fait remarquer Harmony Gaussin.

L’usage de produits offensifs pour la nature, le bêchage et la tonte excessive sont des pratiques ancrées qui peuvent étouffer tout un écosystème. Sa pelouse, Harmony Gaussin ne la tond que deux fois par an. "Un gazon tondu à ras, ça ne laisse pas du tout s’exprimer la vie. Je veux justement encourager cette vie à venir pour recréer des petits oasis de biodiversité où la nature reprend ses droits. Le jardin nous le rendra bien." Bêches et motoculteurs, au placard. Ce sont là des pratiques et des réflexes que la coach jardinage entend réapprendre à ses clients.

Le jardinage autrement

Développé depuis 2010 à Marneffe, le jardin d’Harmony Gaussin n’a pas toujours été tel qu’il est aujourd’hui. "Quand je suis arrivée dans cette maison, c’était un terrain vague et terreux, il n’y avait qu’un prunier et une piste de motocross, explique-t-elle. C’est un jardin assez jeune au final."

Passionnée de nature depuis sa plus tendre enfance, Harmony Gaussin, ingénieure agronome de formation, s’est décidée à créer l’Harmony des Jardins plus tard, en novembre 2016. À ses débuts, elle voulait simplement partager sa passion sur son site qui a vite fait ses adeptes, au-delà même des frontières françaises. "Le fait d’avoir grandi dans une forêt, c’est de là que j’ai voulu faire des études en agronomie, commence-t-elle. J’observais déjà énormément quand je vivais dans cette forêt, et je lisais aussi beaucoup à côté de mes études." Et depuis son lancement, Harmony des Jardins ne s’est jamais arrêté, pas même pendant la pandémie de Covid-19. "On a besoin de la nature plus qu’elle n’a besoin de nous et je trouve que c’est essentiel de l’accueillir dans son jardin. Soit on s’en rend esclave, soit on peut au contraire changer son regard", termine l’auto-entrepreneuse qui souhaite faire passer ce message à ses clients.