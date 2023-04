Six nouveaux logements publics dans le centre de Wanze

Face à une demande toujours plus grande, les autorités locales sont conscientes de la valeur d’un tel projet. "La localisation des immeubles de type public est capitale dans une commune telle que Wanze." Il devient essentiel de pouvoir baser de nouveaux projets de création de logement tout près des lieux de transports en commun, "pour donner toutes les chances aux futurs locataires d’accéder à un emploi adapté ou simplement de pouvoir se véhiculer par eux-mêmes". Le projet prend d’autant plus une valeur symbolique puisqu’il peut loger des personnes à mobilité réduite. "C’était essentiel de diversifier notre parc de logement d’utilité publique en ce sens", déclare le bourgmestre.

Un logement inclusif

Les travaux, soutenus par la Commune, avaient débuté en juin 2018 et se terminaient théoriquement en juin 2019. Le chantier a été prolongé jusqu’à cette année en raison de problèmes de raccordement à l’électricité et à l’eau, de la faillite d’un entrepreneur, en plus de la crise sanitaire et des inondations. "On voulait donner un avenir au bâtiment qui se trouvait là avant la construction. Mais le réaménager comme tel, ce n’était pas possible. On a donc fait le choix de tout abattre, et de tout reconstruire pour accueillir de nouveaux locataires", explique Xavier Mercier, échevin du Logement et président du CPAS. Ces logements à deux chambres ne peuvent en revanche pas accueillir des familles trop nombreuses. Quelques candidats à la location se sont déjà présentés à la société Meuse Condroz Logement, en charge de la gestion des logements. Un budget de 1 085 395 € a été injecté dans ce projet, dont 394 000 € de subsides de la Région wallonne. Avec ce nouveau bâtiment, l’offre en logements publics sur la commune de Wanze s’élève à 311 unités.